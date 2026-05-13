Jeu de piste spécial familles, Musée laïque d’art sacré du Gard – Maison des Chevaliers, Pont-Saint-Esprit

Jeu de piste spécial familles Samedi 23 mai, 18h00 Musée laïque d’art sacré du Gard – Maison des Chevaliers Gard

Accès libre – durée 45 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Exploration du musée et découverte des collections à travers un parcours intitulé : « Voyage autour du monde : le carnet perdu de l’archéologue ».

Musée laïque d’art sacré du Gard – Maison des Chevaliers 2 Rue Saint-Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit, France Pont-Saint-Esprit 30130 Gard Occitanie 0466391761 https://www.gard.fr/le-gard-pour-vous/les-musees-de-la-conservation-departementale-du-gard Mais quel rapport y a-t-il entre une Vierge à l’Enfant romane, un soldat en terre cuite du tombeau d’un empereur chinois, un sarcophage égyptien et un Bouddha birman ? Différent des traditionnels musées des Beaux-arts, le musée laïque d’art sacré du Gard a pour ambition de faire dialoguer des objets que l’on n’a pas l’habitude de voir associés. S’ils peuvent être appréciés pour leur qualité esthétique, tous ces objets, témoins de différentes cultures et croyances, n’ont plus de signification pour beaucoup d’entre nous. Le musée invite ainsi à la contemplation d’œuvres exceptionnelles relevant de l’art sacré, tout en proposant aux visiteurs, dans son approche culturelle, d’en déchiffrer le sens. Avec la certitude que l’appropriation de ce patrimoine commun est indissociable de l’idéal laïque.

Exploration du musée et découverte des collections à travers un parcours intitulé : « Voyage autour du monde : le carnet perdu de l’archéologue ».

©Conservation départementale du Gard / Photo de Rémi Bénali