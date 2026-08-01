Concert du groupe Jamais Jamais Les Bucoliques Le Tréport

Informations pratiques

Le Tréport

Concert du groupe Jamais Jamais

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 19:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Le duo romantique Jamais Jamais bataille à partir d’éclats de tango, entre fougue et intimiste, armé d’une scie musicale, d’un accordéon et d’un piano. Entrée libre, au chapeau. .

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr

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English : Concert du groupe Jamais Jamais

L’événement Concert du groupe Jamais Jamais Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers