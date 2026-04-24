Concert du groupe Maddy Blues Vins Histoires de Bières Le Tréport

Le Tréport

Concert du groupe Maddy Blues

Vins Histoires de Bières Quai de la Retenue Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Concert rock acoustique. En présence du Food Truck Chez l’Couz ! Réservation conseillée. .

Vins Histoires de Bières Quai de la Retenue Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 40 21 78 samyvinoes6@orange.fr

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English : Concert du groupe Maddy Blues

L’événement Concert du groupe Maddy Blues Le Tréport a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers