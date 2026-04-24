Concert du groupe Maddy Blues Vins Histoires de Bières Le Tréport
Concert du groupe Maddy Blues Vins Histoires de Bières Le Tréport samedi 23 mai 2026.
Le Tréport
Concert du groupe Maddy Blues
Vins Histoires de Bières Quai de la Retenue Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Concert rock acoustique. En présence du Food Truck Chez l’Couz ! Réservation conseillée. .
Vins Histoires de Bières Quai de la Retenue Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 40 21 78 samyvinoes6@orange.fr
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English : Concert du groupe Maddy Blues
L’événement Concert du groupe Maddy Blues Le Tréport a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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