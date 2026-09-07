Concert du groupe The Magalow, Domaine de Bois-Héroult, Bois-Héroult

Informations pratiques

Concert du groupe The Magalow Samedi 19 septembre, 16h00 Domaine de Bois-Héroult Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Profitez d’un après-midi musical avec le groupe de rock The Megalow, dans le cadre exceptionnel du Grand-Commun (ISMH) du Domaine de Bois-Héroult.

Rendez-vous de 16 h à 18 h pour un concert en plein cœur du domaine. Vous pourrez également profiter de votre venue pour vous promener librement dans les magnifiques jardins à la française du château.

Entrée gratuite – Sans réservation

Domaine de Bois-Héroult 400 rue du château, 76750 Bois-Héroult Bois-Héroult 76750 Seine-Maritime Normandie 06 83 64 24 85 http://www.domaine-de-boisheroult.fr https://www.instagram.com/domaine_de_boisheroult?igsh=NGt5Mm8zajZkeW1p&utm_source=qr Le domaine de Bois-Héroult, en Seine Maritime, est heureux de vous accueillir. Visitez le château avec un guide, parcourez son parc de vingt-deux hectares dont sept sont ordonnancés « à la française ». Vous y découvrirez librement avec un dépliant de présentation et/ou au moyen d’un HISTOPAD (tablette numérique qui vous présentera en réalité augmentée l’évolution du Domaine à travers les siècles), ses chambres de verdure, sa roseraie, ses perspectives avec le château (du XVIII ème siècle), le colombier, l’Ancien Presbytère et le Grand Commun. Au Grand Commun vous pourrez visiter avec un guide la Bibliothèque Gabriel de Broglie et la salle des Plans. Parking gratuit sur place avec borne de recharge électrique.

Profitez d’un après-midi musical avec le groupe de rock The Megalow, dans le cadre exceptionnel du Grand-Commun (ISMH) du Domaine de Bois-Héroult.

©TheMegaLow