[Journées du Patrimoine] Visite de l’église Notre-Dame de la Nativité de Bois-Héroult Eglise Notre-Dame de la Nativité Bois-Héroult

Informations pratiques

Bois-Héroult

[Journées du Patrimoine] Visite de l’église Notre-Dame de la Nativité de Bois-Héroult

Eglise Notre-Dame de la Nativité 255 Rue du Château Bois-Héroult Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les Journées du Patrimoine 2026, la commune de Bois-Héroult vous ouvre les portes de son église Notre-Dame de la Nativité.

Une brochure détaillée sur l’église à travers les époques vous permettra de découvrir un pan méconnu de l’Histoire locale.

Prenez le temps d’explorer un monument à l’histoire riche et à deux pas de chez vous. .

Eglise Notre-Dame de la Nativité 255 Rue du Château Bois-Héroult 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 44 37

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English : [Journées du Patrimoine] Visite de l’église Notre-Dame de la Nativité de Bois-Héroult

L’événement [Journées du Patrimoine] Visite de l’église Notre-Dame de la Nativité de Bois-Héroult Bois-Héroult a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin