Démonstration : à la découverte du XVIIe siècle et du costume historique !, Domaine de Bois-Héroult, Bois-Héroult

Informations pratiques

Démonstration : à la découverte du XVIIe siècle et du costume historique ! Dimanche 20 septembre, 15h00 Domaine de Bois-Héroult Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire du XVIIème siècle, en découvrant les noms et les étapes d’habillage des vêtements d’époque !

Sophie Peduzzi, passionnée d’histoire depuis de nombreuses années, vous invite à une exploration ludique des anecdotes méconnues de l’époque de Versailles. Au cours de l’atelier, un homme et une femme seront habillés en direct selon les codes vestimentaires du XVIIe siècle, couche après couche, révélant les secrets des tenues d’apparat et les subtilités de la mode à la cour de Louis XIV. Entre intrigues, rumeurs et vérités historiques, cette conférence offre une expérience à la fois éducative, divertissante et immersive.

Cet atelier/conférence enrichira votre compréhension de la mode, de la culture et du contexte historique tout en explorant les dynamiques sociales de l’époque…

Rendez-vous dimanche 20 septembre à 15h au Grand-Commun du domaine de Bois-Héroult !

Réservez vos places à : domainedeboisheroult@gmail.com

Domaine de Bois-Héroult 400 rue du château, 76750 Bois-Héroult Bois-Héroult 76750 Seine-Maritime Normandie 06 83 64 24 85 http://www.domaine-de-boisheroult.fr https://www.instagram.com/domaine_de_boisheroult?igsh=NGt5Mm8zajZkeW1p&utm_source=qr [{« type »: « email », « value »: « domainedeboisheroult@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:domainedeboisheroult@gmail.com »}] Le domaine de Bois-Héroult, en Seine Maritime, est heureux de vous accueillir. Visitez le château avec un guide, parcourez son parc de vingt-deux hectares dont sept sont ordonnancés « à la française ». Vous y découvrirez librement avec un dépliant de présentation et/ou au moyen d’un HISTOPAD (tablette numérique qui vous présentera en réalité augmentée l’évolution du Domaine à travers les siècles), ses chambres de verdure, sa roseraie, ses perspectives avec le château (du XVIII ème siècle), le colombier, l’Ancien Presbytère et le Grand Commun. Au Grand Commun vous pourrez visiter avec un guide la Bibliothèque Gabriel de Broglie et la salle des Plans. Parking gratuit sur place avec borne de recharge électrique.

Plongez dans l’histoire du XVIIème siècle, en découvrant les noms et les étapes d’habillage des vêtements d’époque !

Itinérance d’un roi©