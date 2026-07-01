Visite libre : promenade royale dans le parc à la française !, Domaine de Bois-Héroult, Bois-Héroult

Informations pratiques

Visite libre : promenade royale dans le parc à la française ! Dimanche 20 septembre, 16h00 Domaine de Bois-Héroult Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Plongez dans l’atmosphère féerique du XVIIᵉ siècle avec une flânerie costumée au cœur de nos jardins, en compagnie du Roi Louis XIV lui-même.

Dans ce cadre enchanteur, les comédiens de la troupe « Itinérance d’un roi« , vêtus de somptueux costumes d’époque, recréent l’élégance et la grandeur des promenades royales de Versailles. Guidée par Jean-Baptiste Lully, le compositeur favori du Roi Soleil. La Promenade Royale mêle musique baroque et théâtre interactif.

Vous pourrez visiter librement le jardin à la française et à l’anglaise, bercés par des airs majestueux, où vous découvrirez des saynètes, des anecdotes historiques et des interactions ludiques.

Domaine de Bois-Héroult 400 rue du château, 76750 Bois-Héroult Bois-Héroult 76750 Seine-Maritime Normandie 06 83 64 24 85 http://www.domaine-de-boisheroult.fr https://www.instagram.com/domaine_de_boisheroult?igsh=NGt5Mm8zajZkeW1p&utm_source=qr Le domaine de Bois-Héroult, en Seine Maritime, est heureux de vous accueillir. Visitez le château avec un guide, parcourez son parc de vingt-deux hectares dont sept sont ordonnancés « à la française ». Vous y découvrirez librement avec un dépliant de présentation et/ou au moyen d’un HISTOPAD (tablette numérique qui vous présentera en réalité augmentée l’évolution du Domaine à travers les siècles), ses chambres de verdure, sa roseraie, ses perspectives avec le château (du XVIII ème siècle), le colombier, l’Ancien Presbytère et le Grand Commun. Au Grand Commun vous pourrez visiter avec un guide la Bibliothèque Gabriel de Broglie et la salle des Plans. Parking gratuit sur place avec borne de recharge électrique.

Plongez dans l’atmosphère féerique du XVIIᵉ siècle avec une flânerie costumée au cœur de nos jardins, en compagnie du Roi Louis XIV lui-même.

©Itinérance d’un roi