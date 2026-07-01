Conférence : colloque sur l’avenir du numérique !, Domaine de Bois-Héroult, Bois-Héroult

Informations pratiques

Conférence : colloque sur l’avenir du numérique ! Samedi 19 septembre, 14h30 Domaine de Bois-Héroult Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

À l’heure où l’intelligence artificielle transforme profondément nos sociétés, quels seront les enjeux de demain pour la création, l’éducation, la culture et l’emploi ? La création humaine est-elle appelée à perdurer, et par quels moyens peut-elle être préservée et valorisée ?

À travers ce colloque réunissant plusieurs intervenants issus de différents horizons, le domaine de Bois-Héroult propose une réflexion sur les mutations engendrées par le numérique et leurs conséquences sur notre rapport à la connaissance, à la culture et à la création artistique.

Plusieurs intervenants spécialistes du numérique seront invités à confronter leurs points de vue et à partager leurs expériences autour de ces questions essentielles.

Cette rencontre s’inscrit dans la continuité du combat mené par Gabriel de Broglie en faveur de la défense de la langue française et du rayonnement de la culture, dans un monde en constante évolution.

Réservation :domainedeboisheroult@gmail.com

Domaine de Bois-Héroult 400 rue du château, 76750 Bois-Héroult Bois-Héroult 76750 Seine-Maritime Normandie 06 83 64 24 85 http://www.domaine-de-boisheroult.fr https://www.instagram.com/domaine_de_boisheroult?igsh=NGt5Mm8zajZkeW1p&utm_source=qr [{« type »: « email », « value »: « domainedeboisheroult@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:domainedeboisheroult@gmail.com »}] Le domaine de Bois-Héroult, en Seine Maritime, est heureux de vous accueillir. Visitez le château avec un guide, parcourez son parc de vingt-deux hectares dont sept sont ordonnancés « à la française ». Vous y découvrirez librement avec un dépliant de présentation et/ou au moyen d’un HISTOPAD (tablette numérique qui vous présentera en réalité augmentée l’évolution du Domaine à travers les siècles), ses chambres de verdure, sa roseraie, ses perspectives avec le château (du XVIII ème siècle), le colombier, l’Ancien Presbytère et le Grand Commun. Au Grand Commun vous pourrez visiter avec un guide la Bibliothèque Gabriel de Broglie et la salle des Plans. Parking gratuit sur place avec borne de recharge électrique.

À l’heure où l’intelligence artificielle transforme profondément nos sociétés, quels seront les enjeux de demain pour la création, l’éducation, la culture et l’emploi ? La création humaine est-elle à…

©Éric Peltier