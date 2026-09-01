[Journées du Patrimoine] Visite du Domaine de Bois-Héroult Domaine de Bois-Héroult Bois-Héroult
samedi 19 septembre 2026 · Domaine de Bois-Héroult · Bois-Héroult
Informations pratiques
Bois-Héroult
[Journées du Patrimoine] Visite du Domaine de Bois-Héroult
Domaine de Bois-Héroult 400 Rue du Château Bois-Héroult Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour les Journées du Patrimoine 2026, venez découvrir ou redécouvrir le Domaine de Bois-Héroult !
A 14h30 aura lieu une conférence sur ‘La Normandie Terre d’écriture par Philippe Normand. De Malherbe à Corneille en passant par Maupassant ou encore Proust, Philippe Normand évoquera les liens qui unissent ces écrivains à la Normandie.
La conférence est gratuite et sur inscription et durera 1h.
De 16h à 18h après-midi musical avec le groupe The MegaLow , visite libre du parc (ISMH) Entrée libre et gratuite.
A 18h il y aura la rencontre cinématographique dans l’auditorium avec en premier, un court-métrage L’Homme de l’Île Sandwich en compagnie du réalisateur Levon Minasian. Suivra le film Monsieur je-sais-tout .
Evènement gratuit sur inscription.
A noter l’intérieur du château (ISMH) est fermé au public à l’occasion des JEP. .
Domaine de Bois-Héroult 400 Rue du Château Bois-Héroult 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 83 64 24 85 domainedeboisheroult@gmail.com
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English : [Journées du Patrimoine] Visite du Domaine de Bois-Héroult
L’événement [Journées du Patrimoine] Visite du Domaine de Bois-Héroult Bois-Héroult a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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