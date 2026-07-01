Informations pratiques

Marcé

Concert du groupe The Washers

14 Rue des Écoles Marcé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Rendez-vous à L’Autre Bar Ailleurs à Marcé pour découvrir The Washers en concert.

Né de l’amitié et de la passion de la scène, le groupe propose un univers musical vibrant où se mêlent rock, disco nerveuse et influences post-punk. Portés par deux voix complémentaires et une énergie communicative, les musiciens enchaînent compositions originales et reprises revisitées avec audace.

Une soirée conviviale, dansante et pleine de bonnes vibrations vous attend. De quoi profiter pleinement d’une soirée d’été en musique !

Tout Public I Gratuit

L’Autre Bar Ailleurs Marcé .

14 Rue des Écoles Marcé 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire lautrebarailleursmarce@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come to %E0 L’Autre Bar Ailleurs %E0 Marc%E9 to see The Washers in concert.

L’événement Concert du groupe The Washers Marcé a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe