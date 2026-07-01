journées du patrimoine au musée « Espace Air Passion », Musée Espace Air Passion, Marcé
samedi 19 septembre 2026 · Musée Espace Air Passion · Marcé
Informations pratiques
journées du patrimoine au musée « Espace Air Passion » 19 et 20 septembre Musée Espace Air Passion Maine-et-Loire
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Journées européennes du patrimoine du musée « Espace Air Passion »
Musée Espace Air Passion Angers Loire Aéroport Marcé 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241330410 https://www.musee-aviation-angers.fr https://www.facebook.com/Musee.Aviation.Angers/reviews Collection d’avions, planeurs, hélicoptères, moteurs d’avions et modèles réduits. Des bénévoles passionnés restaurent les aéronefs dans les ateliers mécanique, menuiserie et entoilage. Parking gratuit
Journées européennes du patrimoine du musée « Espace Air Passion »
©Musée Espace Air Passion/GPPA