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journées du patrimoine au musée « Espace Air Passion », Musée Espace Air Passion, Marcé

samedi 19 septembre 2026 · Musée Espace Air Passion · Marcé

journées du patrimoine au musée « Espace Air Passion », Musée Espace Air Passion, Marcé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Espace Air Passion
Adresse
Angers Loire Aéroport
Ville
49140 Marcé
Département
Maine-et-Loire
Tarif
gratuit

journées du patrimoine au musée « Espace Air Passion » 19 et 20 septembre Musée Espace Air Passion Maine-et-Loire

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Journées européennes du patrimoine du musée « Espace Air Passion »

Musée Espace Air Passion Angers Loire Aéroport Marcé 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241330410 https://www.musee-aviation-angers.fr https://www.facebook.com/Musee.Aviation.Angers/reviews Collection d’avions, planeurs, hélicoptères, moteurs d’avions et modèles réduits. Des bénévoles passionnés restaurent les aéronefs dans les ateliers mécanique, menuiserie et entoilage. Parking gratuit
Journées européennes du patrimoine du musée « Espace Air Passion »

©Musée Espace Air Passion/GPPA

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