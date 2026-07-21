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AGENDA · Marcé

Banquet gourmand et Bal Pop 1ère édition Marcé

samedi 19 septembre 2026 · Marcé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Rue Principale
Ville
49140 Marcé
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Marcé

Banquet gourmand et Bal Pop 1ère édition

Rue Principale Marcé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Envie de partager un moment chaleureux et festif au cœur du village de Marcé ?
L’association Marcé en Fête vous donne rendez-vous rue Principale qui se transformera pour l’occasion en une immense tablée à ciel ouvert où habitants, visiteurs, familles et amis pourront se retrouver autour d’un délicieux banquet gourmand.

Après le repas, place à la fête ! La soirée se poursuivra avec un bal populaire, invitant petits et grands à partager la piste de danse au rythme d’une programmation festive et entraînante.

Renseignements au 06 75 72 18 89
Tarif repas 15€ (adulte) et 10€ (-15 ans) Sur réservation avant le 15/07 par mail marce.en.fetes@gmail.com ou sur HelloAsso
Rue principale Marcé   .

Rue Principale Marcé 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 72 18 89  https://www.facebook.com/people/Marc%C3%A9-en-F%C3%AAte/61584657364454/#

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English :

Want to share a warm and festive moment in the heart of the village of Marcé?

L’événement Banquet gourmand et Bal Pop 1ère édition Marcé a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe

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