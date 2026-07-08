Informations pratiques

Marcé

Exposition géante de Playmobil® à l’Espace Air Passion

Angers Loire Aéroport Marcé Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

En avant les histoires !

En partenariat avec l’association Des histoires de gosses , Espace Air Passion vous propose une plongée extraordinaire dans l’univers des Playmobil® !

Plus de 5 000 figurines vont envahir les allées du musée pendant les vacances de la Toussaint, afin de donner vie à plusieurs dioramas. Grâce à la passion d’Hervé, collectionneur au grand cœur, des hordes de Playmobil® prendront place dans leurs décors, récréant des ambiances variées tirées des univers de la marque.

+ 6 dioramas supplémentaires réalisés par des enfants seront présentés au public, qui pourra élire sa scène préférée. Votez pour votre scène enfants préférées les 3 créateurs recevront un prix.

Exposition organisée dans un cadre insolite, Espace Air Passion s’enorgueillit d’être un musée vivant qui expose sur 3 500 m² des avions, des planeurs ayant marqué l’histoire de l’aviation, certains très rares, voire uniques au monde. En 2020, Espace Air Passion a reçu le nouveau label Atelier du Patrimoine Aéronautique Vivant . .

Angers Loire Aéroport Marcé 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 33 04 10 info@musee-aviation-angers.fr

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Let’s hear the stories!

L’événement Exposition géante de Playmobil® à l’Espace Air Passion Marcé a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe