Exposition géante de Playmobil® à l’Espace Air Passion Marcé
samedi 17 octobre 2026 · Marcé
Informations pratiques
Marcé
Exposition géante de Playmobil® à l’Espace Air Passion
Angers Loire Aéroport Marcé Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00
Date(s) :
2026-10-17
En avant les histoires !
En partenariat avec l’association Des histoires de gosses , Espace Air Passion vous propose une plongée extraordinaire dans l’univers des Playmobil® !
Plus de 5 000 figurines vont envahir les allées du musée pendant les vacances de la Toussaint, afin de donner vie à plusieurs dioramas. Grâce à la passion d’Hervé, collectionneur au grand cœur, des hordes de Playmobil® prendront place dans leurs décors, récréant des ambiances variées tirées des univers de la marque.
+ 6 dioramas supplémentaires réalisés par des enfants seront présentés au public, qui pourra élire sa scène préférée. Votez pour votre scène enfants préférées les 3 créateurs recevront un prix.
Exposition organisée dans un cadre insolite, Espace Air Passion s’enorgueillit d’être un musée vivant qui expose sur 3 500 m² des avions, des planeurs ayant marqué l’histoire de l’aviation, certains très rares, voire uniques au monde. En 2020, Espace Air Passion a reçu le nouveau label Atelier du Patrimoine Aéronautique Vivant . .
Angers Loire Aéroport Marcé 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 33 04 10 info@musee-aviation-angers.fr
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Let’s hear the stories!
L’événement Exposition géante de Playmobil® à l’Espace Air Passion Marcé a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe
À voir aussi à Marcé (Maine-et-Loire)
- Concert du groupe The Washers Marcé 17 juillet 2026
- Soirée Guinguette Aéro Musée Espace Air Passion Marcé 29 août 2026
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