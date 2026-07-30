Informations pratiques

Marcé

Vide-Dressing L’Autre Bar Ailleurs

12 Rue des Écoles Marcé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:30:00

fin : 2026-09-12 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Avis aux amateurs de mode et de bonnes affaires ! L’Autre Bar Ailleurs à Marcé organise un vide-dressing dédié aux vêtements, chaussures et accessoires.

Venez dénicher des pièces à petits prix, renouveler votre garde-robe ou donner une seconde vie à vos vêtements. Une belle occasion de chiner, de vendre et de partager un moment convivial autour de la mode de seconde main.

Vous souhaitez exposer ? Si vous avez des vêtements, chaussures ou accessoires en bon état que vous ne portez plus, réservez votre emplacement pour les proposer à la vente. Pensez à apporter votre portant.

Renseignement lautrebarailleursmarce@gmail.com

L’Autre Bar Ailleurs Marcé .

12 Rue des Écoles Marcé 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire lautrebarailleursmarce@gmail.com

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English :

Calling all fashion lovers and bargain hunters! L’Autre Bar Ailleurs %E0 Marc%E9 is hosting a clothing swap dedicated to clothes, shoes, and accessories.

L’événement Vide-Dressing L’Autre Bar Ailleurs Marcé a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe