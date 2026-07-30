Vide-Dressing L’Autre Bar Ailleurs Marcé
samedi 12 septembre 2026 · Marcé
Informations pratiques
Marcé
Vide-Dressing L’Autre Bar Ailleurs
12 Rue des Écoles Marcé Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12 19:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Avis aux amateurs de mode et de bonnes affaires ! L’Autre Bar Ailleurs à Marcé organise un vide-dressing dédié aux vêtements, chaussures et accessoires.
Venez dénicher des pièces à petits prix, renouveler votre garde-robe ou donner une seconde vie à vos vêtements. Une belle occasion de chiner, de vendre et de partager un moment convivial autour de la mode de seconde main.
Vous souhaitez exposer ? Si vous avez des vêtements, chaussures ou accessoires en bon état que vous ne portez plus, réservez votre emplacement pour les proposer à la vente. Pensez à apporter votre portant.
Renseignement lautrebarailleursmarce@gmail.com
L’Autre Bar Ailleurs Marcé .
12 Rue des Écoles Marcé 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire lautrebarailleursmarce@gmail.com
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English :
Calling all fashion lovers and bargain hunters! L’Autre Bar Ailleurs %E0 Marc%E9 is hosting a clothing swap dedicated to clothes, shoes, and accessories.
L’événement Vide-Dressing L’Autre Bar Ailleurs Marcé a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe
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