Soirée Guinguette Aéro Musée Espace Air Passion Marcé

Marcé

Soirée Guinguette Aéro

Musée Espace Air Passion Angers Loire Aéroport Marcé Maine-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29 02:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Soirée guinguette au musée La guinguette Aéro

Le Musée Espace Air Passion donne des ailes à l’esprit guinguette !

A l’occasion d’une soirée au grand air, les habitants.es de l’Anjou (et d’ailleurs) sont conviés.es à prendre part à La Guinguette Aéro d’Espace Air Passion, un dîner festif, décontracté et convivial sur le tarmac du musée, au milieu des avions de la collection et dans l’esprit des fêtes populaires qui accompagnaient les meetings aériens d’autrefois.

Lors de cette soirée unique en son genre, les convives auront accès à un dîner dans l’esprit des grandes tablées villageoises, mais aussi à des animations pour toute la famille !

Faites-le plein d’animations, pour passer une soirée riche en émotions…

Dîner dans l’esprit guinguette, ambiance musicale et de nombreuses animations pour toute la famille

– Accès au musée et ses collections,

– Simulateur de vol, pilotage de drones, baptême de l’air…

– Visites de cockpits et vols en ballon in-door pour les doudous des enfants et bien d’autres surprises…

Réservez vos places sans attendre les billets vous donnent accès à tout (dîner + animations) !

Plein tarif (à partir de 12 ans) 33€ / Tarif réduit (de 7 à 11 ans) 16€ / Forfait famille (valable pour 2 adultes et 2 enfants de 7 à 11 ans), 90€.

Plus d’infos au 02 41 33 04 10 et sur https://www.musee-aviation-angers.fr/guinguette-aero .

Musée Espace Air Passion Angers Loire Aéroport Marcé 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 33 04 10

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English :

Guinguette evening at the museum La guinguette Aéro

L’événement Soirée Guinguette Aéro Marcé a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe