Concert du Lac Schubert Les Grangettes
dimanche 2 août 2026 · Les Grangettes
Informations pratiques
Les Grangettes
Concert du Lac Schubert
Eglise Les Grangettes Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:00:00
fin : 2026-08-02 18:30:00
Date(s) :
2026-08-02
Le troisième et dernier concert des Concerts du Lac conduit le public aux Grangettes, dans la petite église de la Nativité-de-Saint-Jean-Baptiste, face aux paysages paisibles du lac Saint-Point. Son remarquable mobilier baroque du XVIIIᵉ siècle et son atmosphère intime offrent un cadre privilégié à l’un des sommets de toute la littérature musicale.
Avec le Winterreise (Voyage d’hiver), composé en 1827 sur les poèmes de Wilhelm Müller, Franz Schubert livre l’un des cycles de lieder les plus bouleversants de l’histoire de la musique. Au fil de vingt-quatre chants, un voyageur solitaire poursuit sa route dans un paysage hivernal où les souvenirs, les rêves et les désillusions se mêlent jusqu’à la rencontre énigmatique du joueur de vielle.
Interprété dans son intégralité par le ténor Jan Kobow, l’un des grands spécialistes du lied allemand, et Arthur Schoonderwoerd sur un pianoforte Anton Walter (Vienne, vers 1795), ce chef-d’œuvre retrouve l’intimité sonore et la profondeur expressive qui furent celles du temps de Schubert.
Ce concert clôture les Concerts du Lac par un voyage intérieur d’une rare intensité, où la poésie, la musique et le silence se rejoignent dans l’écrin exceptionnel des paysages du Haut-Doubs. .
Eglise Les Grangettes 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert du Lac Schubert
L’événement Concert du Lac Schubert Les Grangettes a été mis à jour le 2026-07-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Les Grangettes (Doubs)
- Stage multi-activités 12-16 ans Base Nautique des Grangettes Les Grangettes 23 juillet 2026
- Lectures sous parasol Les Grangettes 18 août 2026