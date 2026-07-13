Informations pratiques

Les Grangettes

Concert du Lac Schubert

Eglise Les Grangettes Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 17:00:00

fin : 2026-08-02 18:30:00

Date(s) :

2026-08-02

Le troisième et dernier concert des Concerts du Lac conduit le public aux Grangettes, dans la petite église de la Nativité-de-Saint-Jean-Baptiste, face aux paysages paisibles du lac Saint-Point. Son remarquable mobilier baroque du XVIIIᵉ siècle et son atmosphère intime offrent un cadre privilégié à l’un des sommets de toute la littérature musicale.

Avec le Winterreise (Voyage d’hiver), composé en 1827 sur les poèmes de Wilhelm Müller, Franz Schubert livre l’un des cycles de lieder les plus bouleversants de l’histoire de la musique. Au fil de vingt-quatre chants, un voyageur solitaire poursuit sa route dans un paysage hivernal où les souvenirs, les rêves et les désillusions se mêlent jusqu’à la rencontre énigmatique du joueur de vielle.

Interprété dans son intégralité par le ténor Jan Kobow, l’un des grands spécialistes du lied allemand, et Arthur Schoonderwoerd sur un pianoforte Anton Walter (Vienne, vers 1795), ce chef-d’œuvre retrouve l’intimité sonore et la profondeur expressive qui furent celles du temps de Schubert.

Ce concert clôture les Concerts du Lac par un voyage intérieur d’une rare intensité, où la poésie, la musique et le silence se rejoignent dans l’écrin exceptionnel des paysages du Haut-Doubs. .

Eglise Les Grangettes 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert du Lac Schubert

L’événement Concert du Lac Schubert Les Grangettes a été mis à jour le 2026-07-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS