Concert du Paris Symphonic Orchestra Abbatiale Sainte Valérie Place Massy Chambon-sur-Voueize

Informations pratiques

Chambon-sur-Voueize

Concert du Paris Symphonic Orchestra Abbatiale Sainte Valérie

Place Massy Eglise Sainte Valérie Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

L’Ensemble des solistes du Paris Symphonic Orchestra avec la Soprane Sphie Negoïta et la Mezzo-soprano Lyriel Bénameur vous présente Stabat Master de J.B Pergolèse.

Sans réservation, vente des billets 1 heure avant le concert .

Place Massy Eglise Sainte Valérie Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 71 44 06

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English : Concert du Paris Symphonic Orchestra Abbatiale Sainte Valérie

L’événement Concert du Paris Symphonic Orchestra Abbatiale Sainte Valérie Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-07-07 par Creuse Confluence Tourisme