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AGENDA · Chambon-sur-Voueize

Concert du Paris Symphonic Orchestra Abbatiale Sainte Valérie Place Massy Chambon-sur-Voueize

samedi 15 août 2026 · Place Massy · Chambon-sur-Voueize

Concert du Paris Symphonic Orchestra Abbatiale Sainte Valérie Place Massy Chambon-sur-Voueize

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Place Massy
Adresse
Eglise Sainte Valérie
Ville
23170 Chambon-sur-Voueize
Département
Creuse
Tarif
18 Tarif de base plein tarif

Chambon-sur-Voueize

Concert du Paris Symphonic Orchestra Abbatiale Sainte Valérie

Place Massy Eglise Sainte Valérie Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

L’Ensemble des solistes du Paris Symphonic Orchestra avec la Soprane Sphie Negoïta et la Mezzo-soprano Lyriel Bénameur vous présente Stabat Master de J.B Pergolèse.
Sans réservation, vente des billets 1 heure avant le concert   .

Place Massy Eglise Sainte Valérie Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 71 44 06 

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English : Concert du Paris Symphonic Orchestra Abbatiale Sainte Valérie

L’événement Concert du Paris Symphonic Orchestra Abbatiale Sainte Valérie Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-07-07 par Creuse Confluence Tourisme

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