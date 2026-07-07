Concert du Paris Symphonic Orchestra Abbatiale Sainte Valérie Place Massy Chambon-sur-Voueize
samedi 15 août 2026 · Place Massy · Chambon-sur-Voueize
Informations pratiques
Chambon-sur-Voueize
Concert du Paris Symphonic Orchestra Abbatiale Sainte Valérie
Place Massy Eglise Sainte Valérie Chambon-sur-Voueize Creuse
Tarif : – – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
L’Ensemble des solistes du Paris Symphonic Orchestra avec la Soprane Sphie Negoïta et la Mezzo-soprano Lyriel Bénameur vous présente Stabat Master de J.B Pergolèse.
Sans réservation, vente des billets 1 heure avant le concert .
Place Massy Eglise Sainte Valérie Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 71 44 06
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English : Concert du Paris Symphonic Orchestra Abbatiale Sainte Valérie
L’événement Concert du Paris Symphonic Orchestra Abbatiale Sainte Valérie Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-07-07 par Creuse Confluence Tourisme
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