Au bord de l’eau Chambon-sur-Voueize
jeudi 20 août 2026 · Chambon-sur-Voueize
Informations pratiques
Chambon-sur-Voueize
Au bord de l’eau
Médiathèque Chambon-sur-Voueize Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Amélia vous invite à venir rêver au fil des histoires d’été, avant de donner vie, en papier, à tout un monde marin.
Pour les enfants de 6 à 10 ans pour une durée d’1h30. Sur réservation avec un nombre de places limitées. .
Médiathèque Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 13 mediathequeboussac@creuseconfluence.com
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English : Au bord de l’eau
L’événement Au bord de l’eau Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-07-29 par Creuse Confluence Tourisme