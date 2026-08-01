Informations pratiques

Chambon-sur-Voueize

Au bord de l’eau

Médiathèque Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Amélia vous invite à venir rêver au fil des histoires d’été, avant de donner vie, en papier, à tout un monde marin.

Pour les enfants de 6 à 10 ans pour une durée d’1h30. Sur réservation avec un nombre de places limitées. .

Médiathèque Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 13 mediathequeboussac@creuseconfluence.com

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English : Au bord de l’eau

L’événement Au bord de l’eau Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-07-29 par Creuse Confluence Tourisme