Festival Musique à la source Place Massy Chambon-sur-Voueize

Chambon-sur-Voueize

Festival Musique à la source

Place Massy Abbatiale Ste Valérie Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 20:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Concert du Festival musique à la source

Images musicales de la Creuse avec J.F. Zygel, piano et composition

Avec Jean-François Zygel, tout devient musique ! Senteurs, images, phrases ou sensations se

transforment entre ses oreilles et sous ses doigts en mélodies, rythmes et harmonies autant de savoureuses compositions improvisées qui nous invitent à découvrir autrement la Creuse. Entre virtuosité et fantaisie, le célèbre pianiste compositeur nous fera partager au cours de ce récital exceptionnel un voyage poétique inspiré de ses propres émotions. Une expérience sensorielle, insolite et festive où l’œil entend… et l’oreille voit ! en partenariat avec Cap Chambon et les Thermes & Spa d’Evaux-les-Bains. .

Place Massy Abbatiale Ste Valérie Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90

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English : Festival Musique à la source

L’événement Festival Musique à la source Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-05-21 par Creuse Confluence Tourisme