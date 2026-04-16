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Création de costumes Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize

Création de costumes Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize

Création de costumes Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize samedi 30 mai 2026.

Lieu : Ressourcerie la Dynamo

Adresse : 1 ZA des granges

Ville : 23170 Chambon-sur-Voueize

Département : Creuse

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Chambon-sur-Voueize

Création de costumes

Ressourcerie la Dynamo 1 ZA des granges Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Marie Isabelle Lécot et Tracey Shough, deux artistes aux imaginaires délirants vous accompagnent dans la création d’un costume fait de récup’.

Marie Isabelle Lécot & Tracey Shough, two artists with delirious imaginations will help you to create a costume made with recycle items.   .

Ressourcerie la Dynamo 1 ZA des granges Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 00 47  lesateliers.ladynamo@gmail.com

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English : Création de costumes

L’événement Création de costumes Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-04-16 par Creuse Confluence Tourisme

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