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Randonnée pédestre à Soumans 8km Office du tourisme Chambon-sur-Voueize

Randonnée pédestre à Soumans 8km Office du tourisme Chambon-sur-Voueize

Randonnée pédestre à Soumans 8km Office du tourisme Chambon-sur-Voueize samedi 23 mai 2026.

Lieu : Office du tourisme

Adresse : 1 Place Aubergier

Ville : 23170 Chambon-sur-Voueize

Département : Creuse

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Chambon-sur-Voueize

Randonnée pédestre à Soumans 8km

Office du tourisme 1 Place Aubergier Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Randonnée de 8km sur la commune de Soumans. Marche à allure modérée de 2h30 à 3h00. Prévoir de bonnes chaussures. Départ à 14h du parking de la salle des fêtes de Soumans.
Cotisation annuelle de 10€ demandée aux participants.   .

Office du tourisme 1 Place Aubergier Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 11 86 

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English : Randonnée pédestre à Soumans 8km

L’événement Randonnée pédestre à Soumans 8km Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-04-28 par Creuse Confluence Tourisme

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