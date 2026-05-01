Randonnée pédestre à Soumans 8km Office du tourisme Chambon-sur-Voueize

Chambon-sur-Voueize

Randonnée pédestre à Soumans 8km

Office du tourisme 1 Place Aubergier Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Randonnée de 8km sur la commune de Soumans. Marche à allure modérée de 2h30 à 3h00. Prévoir de bonnes chaussures. Départ à 14h du parking de la salle des fêtes de Soumans.

Cotisation annuelle de 10€ demandée aux participants. .

Office du tourisme 1 Place Aubergier Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 11 86

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English : Randonnée pédestre à Soumans 8km

L’événement Randonnée pédestre à Soumans 8km Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-04-28 par Creuse Confluence Tourisme