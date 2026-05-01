Randonnée pédestre à Soumans 8km Office du tourisme Chambon-sur-Voueize
Randonnée pédestre à Soumans 8km Office du tourisme Chambon-sur-Voueize samedi 23 mai 2026.
Chambon-sur-Voueize
Randonnée pédestre à Soumans 8km
Office du tourisme 1 Place Aubergier Chambon-sur-Voueize Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Randonnée de 8km sur la commune de Soumans. Marche à allure modérée de 2h30 à 3h00. Prévoir de bonnes chaussures. Départ à 14h du parking de la salle des fêtes de Soumans.
Cotisation annuelle de 10€ demandée aux participants. .
Office du tourisme 1 Place Aubergier Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 11 86
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English : Randonnée pédestre à Soumans 8km
L’événement Randonnée pédestre à Soumans 8km Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-04-28 par Creuse Confluence Tourisme
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