L’été chez les Bar’Oudeuses Soumans
L’été chez les Bar’Oudeuses Soumans samedi 27 juin 2026.
Soumans
L’été chez les Bar’Oudeuses
Le Pras de Pleux Soumans Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-08-16 23:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-25 2026-07-26 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-22 2026-08-23
27 juin soirée d’ouverture Un coach Un clown
28 juin Brunch destination Asie
11 juillet Soirée concert Jeanne Cremer et Franck Perolle
12 juillet Brunch destination Europe
25 juillet Chorale feministe Babayaga
26 juillet Brunch destination Amérique
15 aout Soirée Karaoké
16 aout Brunch destination Océanie
22 aout Stand Up Néréa Patchwork
23 aout: Brunch destination Afrique .
Le Pras de Pleux Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 66 90 86 lesbaroudeuse23@gmail.com
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English : L’été chez les Bar’Oudeuses
L’événement L’été chez les Bar’Oudeuses Soumans a été mis à jour le 2026-05-11 par Creuse Confluence Tourisme