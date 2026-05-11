Soumans

L’été chez les Bar’Oudeuses

Le Pras de Pleux Soumans Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-08-16 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-25 2026-07-26 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-22 2026-08-23

27 juin soirée d’ouverture Un coach Un clown

28 juin Brunch destination Asie

11 juillet Soirée concert Jeanne Cremer et Franck Perolle

12 juillet Brunch destination Europe

25 juillet Chorale feministe Babayaga

26 juillet Brunch destination Amérique

15 aout Soirée Karaoké

16 aout Brunch destination Océanie

22 aout Stand Up Néréa Patchwork

23 aout: Brunch destination Afrique .

Le Pras de Pleux Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 66 90 86 lesbaroudeuse23@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’été chez les Bar’Oudeuses

L’événement L’été chez les Bar’Oudeuses Soumans a été mis à jour le 2026-05-11 par Creuse Confluence Tourisme