Chambon-sur-Voueize

Visite commentée de Chambon sur Voueize

3 Place Aubergier Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Lors de la journée, l’échappée vagabonde, partez avec Julia à la découverte de Chambon-sur-Voueize, l’un des plus beaux villages de France elle vous fera découvrir ses petites ruelles charmantes, son pont roman, son superbe point de vue et sa magnifique abbatiale Sainte-Valérie. Rendez-vous devant le véhicule de Creuse Confluence Tourisme. .

3 Place Aubergier Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90

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English : Visite commentée de Chambon sur Voueize

L’événement Visite commentée de Chambon sur Voueize Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-04-23 par Creuse Confluence Tourisme