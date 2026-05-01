Médiathèque Exposition Les P’tites Rues du Festival Chambon-sur-Voueize
Médiathèque Exposition Les P’tites Rues du Festival Chambon-sur-Voueize mardi 26 mai 2026.
Chambon-sur-Voueize
Médiathèque Exposition Les P’tites Rues du Festival
3 Avenue Clémenceau Chambon-sur-Voueize Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 10:00:00
fin : 2026-06-24 12:00:00
Date(s) :
2026-05-26
LES P’TiTES RUES DU FESTiVAL une exposition photos qui retrace le défilé de caisses à savons, des spectacles jeune public photographiés grâce aux appareils mis à disposition par l’association Les Films de la Caillasse.
Le public et les participant.es ont pu photographier en argentique et en couleurs leur festival !!
Exposition par Nathanaël Fournier tous les jours sauf le lundi et le jeudi à la médiathèque intercommunal de Chambon-sur-Voueize .
3 Avenue Clémenceau Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 66 21 mediathequechambon@creuseconfluence.com
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English : Médiathèque Exposition Les P’tites Rues du Festival
L’événement Médiathèque Exposition Les P’tites Rues du Festival Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-05-12 par Creuse Confluence Tourisme
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