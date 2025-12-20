L’échappée vagabonde Chambon-sur-Voueize
L’échappée vagabonde Chambon-sur-Voueize samedi 30 mai 2026.
L’échappée vagabonde
Chambon-sur-Voueize Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Une journée à vélo, sur les traces de la V87 3 circuits au choix 20km, 46 km , 72km
Ravitaillement & pauses gourmande le long de l’itinéraire
Animations famille visites guidées.
Inscription en ligne. .
Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’échappée vagabonde
L’événement L’échappée vagabonde Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2025-12-16 par Creuse Confluence Tourisme