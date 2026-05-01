Conférence gesticulée Multinationale, Management et Burnout Vieille route de Budelière Chambon-sur-Voueize

Chambon-sur-Voueize

Conférence gesticulée Multinationale, Management et Burnout

Vieille route de Budelière Salle des associations Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Pourtant, j’ai tout bien fait comme il faut !

Conférence gesticulée de Véronique Kesmedjian

A travers mon expérience professionnelle dans une grande entreprise pharmaceutique, je parle pendant 1h30 du monde du travail dans lequel j’ai vécu et de la souffrance qu’il peut générer, en y apportant une analyse plus systémique.

J’apporte des respirations et des sourires par des bribes d’un voyage à vélo entrepris seule, en France pendant 10 mois, qui m’a aidée à me reconstruire. .

Vieille route de Budelière Salle des associations Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 69 59 27

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English : Conférence gesticulée Multinationale, Management et Burnout

L’événement Conférence gesticulée Multinationale, Management et Burnout Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-05-15 par Creuse Confluence Tourisme