Chambon-sur-Voueize

Coquelicontes 2026

Médiathèque Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:30:00

fin : 2026-05-27 11:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Dans le cadre du 29ème festival itinérant du conte en Corrèze et en Creuse.

Venez voir le spectacle Dans le jardin de mes voisins par Cécile Demaison.

A partir de 5 ans 50 minutes.

Savez-vous planter les choux ? A la mode de chez nous ? A la mode de chez moi, ils poussent au gré du labeur de mes voisins… Jean et Jeanne font pousser, non sans mal, des épinards et des artichauts, tandis qu’un énorme radis vient d’envahir le jardin de Papi Fernand. Le petit Yann, le voisin d’en face, quant à lui, rêve de croquer la mère des pommes.

Si seulement j’avais la main aussi verte qu’eux… j’arriverais peut-être à faire pousser quelques fleurs en imagination ? .

Médiathèque Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 66 21 mediathequechambon@creuseconfluence.com

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English : Coquelicontes 2026

L’événement Coquelicontes 2026 Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-04-23 par Creuse Confluence Tourisme