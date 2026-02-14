l’échappée vagabonde, Chambon-sur-Voueize, Chambon-sur-Voueize

l’échappée vagabonde Samedi 30 mai, 09h00 Chambon-sur-Voueize Creuse

Accompagnée du Conseil Départemental de la Creuse et de Creuse Tourisme, le Codep 23 cyclotourisme souhaite

faire la promotion de la vélo route « la Vagabonde » (V 87) itinéraire qui relie Montluçon dans L’Allier à Montech dans

le Tarn. Elle traverse 5 départements (Allier, Creuse, Corrèze, Lot, Lot et Garonne) et 3 régions (Rhône-Alpes Auvergne, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) sur plus de 500 km.

Pour 2026 nous vous proposons une découverte d’une portion de cette « Vagabonde » sur la partie creusoise.

Nous vous donnons rendez-vous à partir de 8 h30 le 30 mai à Chambon sur Voueize (23) :

Différentes vues de Chambon sur Voueize

3 circuits vous serons proposés :

• Un de 20 km : circuit découverte avec une halte à l’étang des Landes. Parcours accompagné et aussi fléché.

o Ravitaillement et présentation de la réserve naturelle par le conservateur.

• Deux autres de respectivement 44 Km et 72 km : parcours libres et fléchés sur la Vagabonde avec un

ravitaillement à Peyrat La Nonière et un retour sur Chambon sur Voueize.

L’étang de la Naute près de Champagnat :

Le Château de Mainsat sur le parcours de 72 km :

L’inscription est gratuite

Au-delà des circuits de randonnée cycliste proposés, vous trouverez :

• Des animations vélo proposées par le Cercle Cycliste Mainsat-Evaux sur la place Aubergier à Chambon sur

Voueize : parcours d’agilité, jeux…

• Des visites commentées de la commune de Chambon sur Voueize par Creuse Confluence Touris

