Festival Musique à la source Place Massy Chambon-sur-Voueize
Festival Musique à la source Place Massy Chambon-sur-Voueize samedi 8 août 2026.
Chambon-sur-Voueize
Festival Musique à la source
Place Massy Abbatiale Ste Valérie Chambon-sur-Voueize Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Lors du Festival de musique à la source , atelier d’improvisation et rencontre avec J.F. Zygel.
Ouvert à tous, instrumentalistes et chanteurs de tous âges et de tous niveaux.
Gratuit mais sur réservation .
Place Massy Abbatiale Ste Valérie Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Musique à la source
L’événement Festival Musique à la source Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-05-22 par Creuse Confluence Tourisme
À voir aussi à CHAMBON-SUR-VOUEIZE (Creuse)
- Coquelicontes 2026 Chambon-sur-Voueize 27 mai 2026
- Conférence gesticulée Multinationale, Management et Burnout Vieille route de Budelière Chambon-sur-Voueize 28 mai 2026
- L’échappée vagabonde Chambon-sur-Voueize 30 mai 2026
- l’échappée vagabonde, Chambon-sur-Voueize, Chambon-sur-Voueize 30 mai 2026
- Création de costumes Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize 30 mai 2026