Festival Musique à la source Place Massy Chambon-sur-Voueize

Chambon-sur-Voueize

Festival Musique à la source

Place Massy Abbatiale Ste Valérie Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Lors du Festival de musique à la source , atelier d’improvisation et rencontre avec J.F. Zygel.

Ouvert à tous, instrumentalistes et chanteurs de tous âges et de tous niveaux.

Gratuit mais sur réservation .

Place Massy Abbatiale Ste Valérie Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90

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English : Festival Musique à la source

L’événement Festival Musique à la source Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-05-22 par Creuse Confluence Tourisme