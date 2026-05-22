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Festival Musique à la source Place Massy Chambon-sur-Voueize

Festival Musique à la source Place Massy Chambon-sur-Voueize

Festival Musique à la source Place Massy Chambon-sur-Voueize samedi 8 août 2026.

Lieu : Place Massy

Adresse : Abbatiale Ste Valérie

Ville : 23170 Chambon-sur-Voueize

Département : Creuse

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Chambon-sur-Voueize

Festival Musique à la source

Place Massy Abbatiale Ste Valérie Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Lors du Festival de musique à la source , atelier d’improvisation et rencontre avec J.F. Zygel.

Ouvert à tous, instrumentalistes et chanteurs de tous âges et de tous niveaux.

Gratuit mais sur réservation   .

Place Massy Abbatiale Ste Valérie Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90 

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English : Festival Musique à la source

L’événement Festival Musique à la source Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-05-22 par Creuse Confluence Tourisme

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