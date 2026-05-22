Balade lecture Chambon-sur-Voueize
Balade lecture Chambon-sur-Voueize vendredi 14 août 2026.
Chambon-sur-Voueize
Balade lecture
place Aubergier Chambon-sur-Voueize Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 15:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Les équipes de la médiathèque et des offices de tourisme vous propose une balade lecture. Une autre façon de découvrir notre ville, en associant, tour à tour des lectures drôles, émouvantes et des informations historiques.
Balade d’environ 1h30. Sur réservation. .
place Aubergier Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 66 21
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English : Balade lecture
L’événement Balade lecture Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-05-22 par Creuse Confluence Tourisme
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