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Balade lecture Chambon-sur-Voueize

Balade lecture Chambon-sur-Voueize

Balade lecture Chambon-sur-Voueize vendredi 14 août 2026.

Adresse : place Aubergier

Ville : 23170 Chambon-sur-Voueize

Département : Creuse

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Chambon-sur-Voueize

Balade lecture

place Aubergier Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 15:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Les équipes de la médiathèque et des offices de tourisme vous propose une balade lecture. Une autre façon de découvrir notre ville, en associant, tour à tour des lectures drôles, émouvantes et des informations historiques.
Balade d’environ 1h30. Sur réservation.   .

place Aubergier Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 66 21 

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English : Balade lecture

L’événement Balade lecture Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-05-22 par Creuse Confluence Tourisme

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