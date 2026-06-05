Concert du Patrimoine Le bourg Gagnac-sur-Cère
Concert du Patrimoine Le bourg Gagnac-sur-Cère dimanche 9 août 2026.
Gagnac-sur-Cère
Concert du Patrimoine
Le bourg Eglise saint martin Gagnac-sur-Cère Lot
Tarif : – – 20 EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 21:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Le quatuor à cordes Odyssée et Mark Drobinsky, violoncelliste, interpréteront des œuvres maîtresses de Schubert, Boccherini…(dans une église à l’acoustique remarquable)
Le quatuor à cordes Odyssée et Mark Drobinsky, violoncelliste, interpréteront des œuvres maîtresses de Schubert, Boccherini…(dans une église à l’acoustique remarquable). Après le concert, buffet convivial gratuit sur la place (sur réservation)
.
Le bourg Eglise saint martin Gagnac-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 6 74 60 72 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Odyssée string quartet and cellist Mark Drobinsky will perform masterpieces by Schubert, Boccherini and others (in a church with remarkable acoustics)
L’événement Concert du Patrimoine Gagnac-sur-Cère a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne