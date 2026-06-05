Concert du Patrimoine Le bourg Gagnac-sur-Cère

Gagnac-sur-Cère

Concert du Patrimoine

Le bourg Eglise saint martin Gagnac-sur-Cère Lot

Tarif : – – 20 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 21:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Le quatuor à cordes Odyssée et Mark Drobinsky, violoncelliste, interpréteront des œuvres maîtresses de Schubert, Boccherini…(dans une église à l’acoustique remarquable)

Le quatuor à cordes Odyssée et Mark Drobinsky, violoncelliste, interpréteront des œuvres maîtresses de Schubert, Boccherini…(dans une église à l’acoustique remarquable). Après le concert, buffet convivial gratuit sur la place (sur réservation)

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Le bourg Eglise saint martin Gagnac-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 6 74 60 72 05

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English :

The Odyssée string quartet and cellist Mark Drobinsky will perform masterpieces by Schubert, Boccherini and others (in a church with remarkable acoustics)

L’événement Concert du Patrimoine Gagnac-sur-Cère a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne