Festival Ferrandou Musique MZ Duo place de l’église Gagnac-sur-Cère
Festival Ferrandou Musique MZ Duo place de l’église Gagnac-sur-Cère jeudi 17 septembre 2026.
Gagnac-sur-Cère
Festival Ferrandou Musique MZ Duo
place de l’église Eglise Saint Martin Gagnac-sur-Cère Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:30:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Un mariage musical entre un accordéon et un saxo
Un mariage musical entre un accordéon et un saxo. Deux virtuoses, le saxophoniste canadien David Zucchi et l'accordéoniste espagnol Iñigo Mikeleiz-Berrade vont jouer des œuvres d’Al
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place de l’église Eglise Saint Martin Gagnac-sur-Cère 46130 Lot Occitanie music@ferrandou.org
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English :
A musical marriage between an accordion and a saxophone
L’événement Festival Ferrandou Musique MZ Duo Gagnac-sur-Cère a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée de la Dordogne