Festival Ferrandou Musique MZ Duo place de l’église Gagnac-sur-Cère

Gagnac-sur-Cère

Festival Ferrandou Musique MZ Duo

place de l’église Eglise Saint Martin Gagnac-sur-Cère Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:30:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Un mariage musical entre un accordéon et un saxo

Un mariage musical entre un accordéon et un saxo. Deux virtuoses, le saxophoniste canadien David Zucchi et l'accordéoniste espagnol Iñigo Mikeleiz-Berrade vont jouer des œuvres d’Al

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place de l’église Eglise Saint Martin Gagnac-sur-Cère 46130 Lot Occitanie music@ferrandou.org

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English :

A musical marriage between an accordion and a saxophone

L’événement Festival Ferrandou Musique MZ Duo Gagnac-sur-Cère a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée de la Dordogne