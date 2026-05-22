Concert du quatuor à cordes Hermione Eglise de la Croupte La Croupte Livarot-Pays-d’Auge
Concert du quatuor à cordes Hermione Eglise de la Croupte La Croupte Livarot-Pays-d’Auge dimanche 7 juin 2026.
Livarot-Pays-d’Auge
Concert du quatuor à cordes Hermione Eglise de la Croupte
La Croupte Eglise Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Concert du quatuor à cordes Hermione organisé par l’association des Amis de l’Eglise de la Croupte le dimanche 7 juin à 17h00 en l’église de La Croupte.
Concert du quatuor à cordes Hermione organisé par l’association des Amis de l’Eglise de la Croupte le dimanche 7 juin à 17h00 en l’église de La Croupte. .
La Croupte Eglise Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 81 08 01 03
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English : Concert du quatuor à cordes Hermione Eglise de la Croupte
Concert by the Hermione string quartet organised by the Friends of La Croupte Church on Sunday 7 June at 5 pm in La Croupte church.
L’événement Concert du quatuor à cordes Hermione Eglise de la Croupte Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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