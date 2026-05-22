Concert du quatuor à cordes Hermione Eglise de la Croupte La Croupte Livarot-Pays-d’Auge

Livarot-Pays-d’Auge

Concert du quatuor à cordes Hermione Eglise de la Croupte

La Croupte Eglise Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Concert du quatuor à cordes Hermione organisé par l’association des Amis de l’Eglise de la Croupte le dimanche 7 juin à 17h00 en l’église de La Croupte.

Concert du quatuor à cordes Hermione organisé par l’association des Amis de l’Eglise de la Croupte le dimanche 7 juin à 17h00 en l’église de La Croupte. .

La Croupte Eglise Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 81 08 01 03

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English : Concert du quatuor à cordes Hermione Eglise de la Croupte

Concert by the Hermione string quartet organised by the Friends of La Croupte Church on Sunday 7 June at 5 pm in La Croupte church.

L’événement Concert du quatuor à cordes Hermione Eglise de la Croupte Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Lisieux Normandie Tourisme