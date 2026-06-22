Concert du Quatuor Accordo Abbaye de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne

Informations pratiques

Tuffé Val de la Chéronne

Concert du Quatuor Accordo

Abbaye de Tuffé 2 Allée Sylvia Jakubowitz Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 16:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Ce concert du Quatuor Accordo propose une prestation unique et rythmée des Quatre Saisons de Vivaldi. Le mélange de musqiues classiques et tsiganes fait voyager le public grâce a son humour et son rythme.

Fondé en 2010 par Liviu Badiu, le Quatuor Accordo bouscule les codes en faisant dialoguer avec fluidité musique classique et envolées tsiganes. Forst d’un solide bagage classique et de plus de 200 dates en France et à l’étranger, ces quatre musiciens hors paire proposent une relecture inédite , audacieuse et rythmée des Quatre Saisons de Vivaldi. Entre virtuosité, rythmes syncopés et complicité scénique teintée d’humour, le spectacle offre une parenthèse enchantée et une alchimie qui séduit tous les publics. .

Abbaye de Tuffé 2 Allée Sylvia Jakubowitz Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire amis.abbaye.tuffe@orange.fr

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English :

This concert by the Accordo Quartet offers a unique and lively performance of Vivaldi’s *Four Seasons*. The blend of classical and Gypsy music takes the audience on a journey through its humor and rhythm.

L’événement Concert du Quatuor Accordo Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-06-22 par CDT72