Visite guidée a l’Abbaye de Tuffé Abbaye de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne
dimanche 12 juillet 2026 · Abbaye de Tuffé · Tuffé Val de la Chéronne
Informations pratiques
Tuffé Val de la Chéronne
Visite guidée a l’Abbaye de Tuffé
Abbaye de Tuffé 3 ter Place du Général Leclerc Tuffé Val de la Chéronne Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 15:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Visite guidée a l’Abbaye de Tuffé afin de découvrir la vie monastique du village.
Pour connaître la riche histoire monastique de Tuffé et les vestiges de son abbaye, devenue faïencerie, puis maison, mairie, ferme et lieu culturel. .
Abbaye de Tuffé 3 ter Place du Général Leclerc Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire amis.abbaye.tuffe@orange.fr
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English :
Guided tour of Tuffé Abbey to learn about monastic life in the village.
L’événement Visite guidée a l’Abbaye de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-06-19 par CDT72
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