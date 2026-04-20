Concert du Quatuor Ponticelli Chapelle Kerbader Fouesnant Fouesnant
Concert du Quatuor Ponticelli Chapelle Kerbader Fouesnant Fouesnant vendredi 17 juillet 2026.
Fouesnant
Concert du Quatuor Ponticelli
Chapelle Kerbader Fouesnant 781 Hent Kerbader Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Ensemble de musiciens amateurs et passionnés de niveau fin de conservatoire.
Nous continuons à suivre des cours de quatuor au conservatoire de Quimper avec Guillaume Fichter.
Notre répertoire est essentiellement classique avec une large palette du baroque au contemporain
( Haendel,Mendelssohn,Dvorak,Chostakovitch) , mais également plus varié avec des touches de Musiques traditionnelles, (Piazzola ,Queen,Beatles ) .
L’ensemble est constitué par
François Silcher violon
Frédérique Piriou violon
Yannick Tifé alto
Sylvie Bougouin violoncelle .
Chapelle Kerbader Fouesnant 781 Hent Kerbader Fouesnant 29170 Finistère Bretagne
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English : Concert du Quatuor Ponticelli
L’événement Concert du Quatuor Ponticelli Fouesnant a été mis à jour le 2026-04-16 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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