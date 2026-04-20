Concert du Quatuor Ponticelli Chapelle Kerbader Fouesnant Fouesnant

Fouesnant

Concert du Quatuor Ponticelli

Chapelle Kerbader Fouesnant 781 Hent Kerbader Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Ensemble de musiciens amateurs et passionnés de niveau fin de conservatoire.

Nous continuons à suivre des cours de quatuor au conservatoire de Quimper avec Guillaume Fichter.

Notre répertoire est essentiellement classique avec une large palette du baroque au contemporain

( Haendel,Mendelssohn,Dvorak,Chostakovitch) , mais également plus varié avec des touches de Musiques traditionnelles, (Piazzola ,Queen,Beatles ) .

L’ensemble est constitué par

François Silcher violon

Frédérique Piriou violon

Yannick Tifé alto

Sylvie Bougouin violoncelle .

Chapelle Kerbader Fouesnant 781 Hent Kerbader Fouesnant 29170 Finistère Bretagne

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English : Concert du Quatuor Ponticelli

L’événement Concert du Quatuor Ponticelli Fouesnant a été mis à jour le 2026-04-16 par OT FOUESNANT LES GLENAN