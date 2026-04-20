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Concert du Quatuor Ponticelli Chapelle Kerbader Fouesnant Fouesnant

Concert du Quatuor Ponticelli Chapelle Kerbader Fouesnant Fouesnant vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Chapelle Kerbader Fouesnant

Adresse : 781 Hent Kerbader

Ville : 29170 Fouesnant

Département : Finistère

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Fouesnant

Concert du Quatuor Ponticelli

Chapelle Kerbader Fouesnant 781 Hent Kerbader Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Ensemble de musiciens amateurs et passionnés de niveau fin de conservatoire.
Nous continuons à suivre des cours de quatuor au conservatoire de Quimper avec Guillaume Fichter.
Notre répertoire est essentiellement classique avec une large palette du baroque au contemporain
( Haendel,Mendelssohn,Dvorak,Chostakovitch) , mais également plus varié avec des touches de Musiques traditionnelles, (Piazzola ,Queen,Beatles ) .
L’ensemble est constitué par
François Silcher violon
Frédérique Piriou violon
Yannick Tifé alto
Sylvie Bougouin violoncelle   .

Chapelle Kerbader Fouesnant 781 Hent Kerbader Fouesnant 29170 Finistère Bretagne  

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English : Concert du Quatuor Ponticelli

L’événement Concert du Quatuor Ponticelli Fouesnant a été mis à jour le 2026-04-16 par OT FOUESNANT LES GLENAN

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