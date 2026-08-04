Concert du trio de guitares ROSACE Eglise Saint Jean Baptiste Hasparren

Informations pratiques

Hasparren

Concert du trio de guitares ROSACE

Eglise Saint Jean Baptiste 4 Place de Verdun Plaza Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:00:00

fin : 2026-08-13 21:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Le trio de guitares classiques ROSACE se produira à l’église St Jean Baptiste le 13 août à partir de 20h45

Porté par l’association Guitaradour, le groupe interprétera des œuvres de compositeurs tels que Vivaldi, Albéniz, Ravel, ainsi que des pièces du répertoire basque (Guridi, Donostia) et sud-américain. .

Eglise Saint Jean Baptiste 4 Place de Verdun Plaza Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Concert du trio de guitares ROSACE

L’événement Concert du trio de guitares ROSACE Hasparren a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque