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Concert du Trio Mélisse Saint-Romans-lès-Melle

Concert du Trio Mélisse Saint-Romans-lès-Melle

Concert du Trio Mélisse Saint-Romans-lès-Melle dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Temple SAINT-ROMANS-LES-MELLE

Ville : 79500 Saint-Romans-lès-Melle

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Romans-lès-Melle

Concert du Trio Mélisse

Temple SAINT-ROMANS-LES-MELLE Saint-Romans-lès-Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 18:00:00
fin : 2026-06-28 19:15:00

Date(s) :
2026-06-28

TRIO MELISSE
Violon Dawn Constantini, Flûte traversière Paolo Le Pera, Guitare Jacky Debarre   .

Temple SAINT-ROMANS-LES-MELLE Saint-Romans-lès-Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : Concert du Trio Mélisse

L’événement Concert du Trio Mélisse Saint-Romans-lès-Melle a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois

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