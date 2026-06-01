Concert du Trio Mélisse Saint-Romans-lès-Melle
Concert du Trio Mélisse Saint-Romans-lès-Melle dimanche 28 juin 2026.
Saint-Romans-lès-Melle
Concert du Trio Mélisse
Temple SAINT-ROMANS-LES-MELLE Saint-Romans-lès-Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 18:00:00
fin : 2026-06-28 19:15:00
Date(s) :
2026-06-28
TRIO MELISSE
Violon Dawn Constantini, Flûte traversière Paolo Le Pera, Guitare Jacky Debarre .
Temple SAINT-ROMANS-LES-MELLE Saint-Romans-lès-Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert du Trio Mélisse
L’événement Concert du Trio Mélisse Saint-Romans-lès-Melle a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois