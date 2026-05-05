Concert du Trio virtuose d’Olivier Pons Du classique au Tzigane Rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron
Concert du Trio virtuose d’Olivier Pons Du classique au Tzigane Rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron jeudi 30 juillet 2026.
Saint-Georges-d’Oléron
Concert du Trio virtuose d’Olivier Pons Du classique au Tzigane
Rue des Sports Le Chai Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Concert exceptionnel à la salle du Chai avec le trio d’Olivier PONS qui propose une soirée tzigane
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Rue des Sports Le Chai Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 37 23 20 baladesmusicalesenoleron@gmail.com
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English : Concert by Olivier Pons’ virtuoso trio
Exceptional concert at the Salle du Chai with Olivier PONS’ trio for an evening of gypsy music
L’événement Concert du Trio virtuose d’Olivier Pons Du classique au Tzigane Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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