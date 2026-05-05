Concert du Trio virtuose d’Olivier Pons Du classique au Tzigane Rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron

Saint-Georges-d’Oléron

Concert du Trio virtuose d’Olivier Pons Du classique au Tzigane

Rue des Sports Le Chai Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Concert exceptionnel à la salle du Chai avec le trio d’Olivier PONS qui propose une soirée tzigane

.

Rue des Sports Le Chai Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 37 23 20 baladesmusicalesenoleron@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert by Olivier Pons’ virtuoso trio

Exceptional concert at the Salle du Chai with Olivier PONS’ trio for an evening of gypsy music

L’événement Concert du Trio virtuose d’Olivier Pons Du classique au Tzigane Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes