Concert d’un oratorio Les ailes du désir Route de l’abbaye Les Moutiers-en-Retz
Concert d’un oratorio Les ailes du désir Route de l’abbaye Les Moutiers-en-Retz dimanche 12 juillet 2026.
Les Moutiers-en-Retz
Concert d’un oratorio Les ailes du désir
Route de l’abbaye Chapelle de Prigny Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-07-12 17:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Concert exceptionnel aux Moutiers-en-Retz, à la chapelle de Prigny.
Une création musicale entre poésie et émotion
Avec Les Ailes du désir, Claude Guillon-Verne propose un oratorio inédit où la musique devient espace d’élévation, de contemplation et d’émotion. Cette création originale déploie un univers sensible, porté par la puissance évocatrice du chant et de la composition, offrant au public une expérience artistique à la fois intime et universelle.
Informations pratiques
une participation libre est demandée (prévoyez des espèces)
pas de réservation possible, premiers arrivés, premiers placés !
Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz.
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Route de l’abbaye Chapelle de Prigny Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 72 05
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English :
Exceptional concert in Moutiers-en-Retz, at the Prigny chapel.
L’événement Concert d’un oratorio Les ailes du désir Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-01 par I_OT Pornic
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