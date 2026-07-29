Concert | Duo Alhena Église Notre-Dame Eymet

Informations pratiques

Eymet

Concert | Duo Alhena

Église Notre-Dame Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Créé en 2017, le Duo Alhéna réunit les harpistes Sophie Clavel et Lucile Gallet-Delgrange.

Leur histoire musicale est singulière Sophie a été la professeure de Lucile dès ses premiers pas avant de l’accompagner jusqu’à sa carrière professionnelle. Cette relation privilégiée nourrit une complicité artistique qui, associée à la rareté d’un duo de harpes et à la diversité de leur répertoire, fait du Duo Alhéna une formation reconnue, régulièrement invitée dans les festivals de la région. Leur programme mêle musiques classiques et contemporaines, musiques du monde notamment des mélodies traditionnelles taïwanaises –, musiques de film et arrangements exclusifs signés par les deux artistes.

Ce concert met à l’honneur les femmes qui ont façonné l’histoire de la musique, qu’elles aient été compositrices, interprètes, inspiratrices ou dédicataires d’œuvres devenues emblématiques. .

Église Notre-Dame Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine clavelmusic@gmail.com

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English : Concert | Duo Alhena

L’événement Concert | Duo Alhena Eymet a été mis à jour le 2026-07-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides