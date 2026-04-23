Palavas-les-Flots

CONCERT DUO AMES’ELLES

Boulevard Maréchal Foch Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Dés 20h

dans le cadre du marché nocturne Arts et Gourmandises

Promenade du port de plaisance

Offert par la ville .

Boulevard Maréchal Foch Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

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English : CONCERT DUO AMES’ELLES

From 8 p.m

as part of the Arts et Gourmandises night market

L’événement CONCERT DUO AMES’ELLES Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 ADT34