CONCERT DUO AMES’ELLES Palavas-les-Flots
CONCERT DUO AMES’ELLES Palavas-les-Flots mardi 4 août 2026.
Palavas-les-Flots
CONCERT DUO AMES’ELLES
Boulevard Maréchal Foch Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Dés 20h
dans le cadre du marché nocturne Arts et Gourmandises
Promenade du port de plaisance
Offert par la ville .
Boulevard Maréchal Foch Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CONCERT DUO AMES’ELLES
From 8 p.m
as part of the Arts et Gourmandises night market
L’événement CONCERT DUO AMES’ELLES Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 ADT34