Informations pratiques

Palavas-les-Flots

LES CAPRICES DE L’ENFANT ROI

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23

Séance cinéma Les caprices de l’enfant roi de Michel Leclerc (Durée 1h54)

1651. Louis (pas encore XIV) est un jeune adolescent. Alors que la Fronde menace, sa mère Anne d’Autriche décide d’exfiltrer son fils pour le mettre à l’abri et le remplace par un sosie. Louis est confié par D’Artagnan à Cyrano de Bergerac qui le cache au sein de la troupe de théâtre de Madeleine Béjart et Molière. Tandis que Madeleine et Cyrano se découvrent une passion commune pour le jeune Molière, Louis découvre la vie et ses plaisirs, l’art et le travail, le courage et la stratégie, tout ce qui fera de lui le Roi Soleil. .

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LES CAPRICES DE L’ENFANT ROI

Film Screening: Les caprices de l’enfant roi by Michel Leclerc (Running time: 1 hr 54 min)

L’événement LES CAPRICES DE L’ENFANT ROI Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34