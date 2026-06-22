LA BATAILLE DE GAULLE L’ÂGE DE FER Palavas-les-Flots dimanche 5 juillet 2026.

Palavas-les-Flots

LA BATAILLE DE GAULLE L’ÂGE DE FER

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-08 2026-07-12 2026-07-24

Séance cinéma La Bataille de Gaulle L’âge de fer de Antonin Baudry (Durée 2h40)

Juin 1940. La France s’effondre et signe l’armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s’échappe vers Londres pour sauver ce qu’il reste d’un rêve la liberté. Sans armée, sans appui, sans espoir. Mais avec une folle conviction la France, sa France, n’a pas déposé les armes. .

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71

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English : LA BATAILLE DE GAULLE L’ÂGE DE FER

Film Screening: The Battle of Gaulle The Iron Age by Antonin Baudry (Running time: 2 hours 40 minutes)

L’événement LA BATAILLE DE GAULLE L’ÂGE DE FER Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 ADT34