AGENDA · Penmarch
Concert Duo Arcadie Penmarch
lundi 13 juillet 2026 · Penmarch
Informations pratiques
Penmarch
Concert Duo Arcadie
Chapelle de la Madeleine Penmarch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Bach, Chaminade, Ravel…
Kileyna Winkler harpe
Marie Guédon flûte .
Chapelle de la Madeleine Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99
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English :
L’événement Concert Duo Arcadie Penmarch a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Pays Bigouden
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