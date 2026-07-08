UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Penmarch

Concert Duo Arcadie Penmarch

lundi 13 juillet 2026 · Penmarch

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Adresse
Chapelle de la Madeleine
Ville
29760 Penmarch
Département
Finistère
Tarif

Penmarch

Concert Duo Arcadie

Chapelle de la Madeleine Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Bach, Chaminade, Ravel…
Kileyna Winkler harpe
Marie Guédon flûte   .

Chapelle de la Madeleine Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99 

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English :

L’événement Concert Duo Arcadie Penmarch a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Pays Bigouden

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