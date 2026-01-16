Rencontre musical Spectacle des enfants avenue de Skibbereen Penmarch
avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch Finistère
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-03
2026-08-02
Spectacle familial, écrit pour l’occasion et joué par une quarantaine d’enfants chanteurs, comédiens et instrumentistes de 7 à 16 ans, réunis tous les matins pendant une semaine et encadrés par les musiciens et comédiens des Rencontres Musicales de Penmarc’h.
Réservation en ligne et sur place le jour du spectacle. .
