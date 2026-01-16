Défilé Entre Terre et Mer Rue du Phare et Terre plein du port Penmarch

Défilé Entre Terre et Mer

Rue du Phare et Terre plein du port Phare d’Eckmühl et Port de St-Guénolé Penmarch Finistère

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Grand défilé de tradition populaire avec une centaine de figurants, suivi de démonstrations de danses, village des artisans (dès 14h), repas et fest-noz (bal breton) en soirée.

Événement organisé par l’association Penmarc’h Entre terre et mer. .

+33 6 74 74 23 50

