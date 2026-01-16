Défilé Entre Terre et Mer Rue du Phare et Terre plein du port Penmarch
Tarif :
Grand défilé de tradition populaire avec une centaine de figurants, suivi de démonstrations de danses, village des artisans (dès 14h), repas et fest-noz (bal breton) en soirée.
Événement organisé par l’association Penmarc’h Entre terre et mer. .
Rue du Phare et Terre plein du port Phare d’Eckmühl et Port de St-Guénolé Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 74 74 23 50
