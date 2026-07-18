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AGENDA · Pleumeur-Bodou

Concert Duo Arrin Rue des Îles Pleumeur-Bodou

vendredi 21 août 2026 · Rue des Îles · Pleumeur-Bodou

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rue des Îles
Adresse
Ile-Grande
Ville
22560 Pleumeur-Bodou
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pleumeur-Bodou

Concert Duo Arrin

Rue des Îles Ile-Grande Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Laissez vous enchanter par le charme!

une petite heure de douceur dans un monde de bruit
Le duo arrin Andréa, flûte traversière et voix (alto), peut être accompagnée par Richard à la guitare/voix/composition, mais aussi du percutrum barytar, (si si, il va jouer la guitare avec ses pieds!) instrument de sa composition le guitariste crée des lignes de basse, qui donnent cette impression d’orchestre.
Le principe une guitare dont il joue avec le pouce du pied droit totalement inédit.   .

Rue des Îles Ile-Grande Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Concert Duo Arrin Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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