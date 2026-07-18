Concert Duo Arrin Rue des Îles Pleumeur-Bodou
vendredi 21 août 2026 · Rue des Îles · Pleumeur-Bodou
Informations pratiques
Pleumeur-Bodou
Concert Duo Arrin
Rue des Îles Ile-Grande Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21 19:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Laissez vous enchanter par le charme!
une petite heure de douceur dans un monde de bruit
Le duo arrin Andréa, flûte traversière et voix (alto), peut être accompagnée par Richard à la guitare/voix/composition, mais aussi du percutrum barytar, (si si, il va jouer la guitare avec ses pieds!) instrument de sa composition le guitariste crée des lignes de basse, qui donnent cette impression d’orchestre.
Le principe une guitare dont il joue avec le pouce du pied droit totalement inédit. .
Rue des Îles Ile-Grande Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Concert Duo Arrin Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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