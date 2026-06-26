Concert Duo Dâmes Chabrillan
vendredi 10 juillet 2026 · Chabrillan
Informations pratiques
Chabrillan
Concert Duo Dâmes
Eglise Saint Pierre Chabrillan Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Deux voix lyriques, un piano, Musique baroque revisitée, Oriane Pons et Nathalie Morazin
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Eglise Saint Pierre Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 19 05 20 lesamisdechabrillan@orange.fr
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English :
Two operatic voices, a piano, Baroque music reimagined, Oriane Pons and Nathalie Morazin
L’événement Concert Duo Dâmes Chabrillan a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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