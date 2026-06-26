Informations pratiques

Chabrillan

Concert Duo Dâmes

Eglise Saint Pierre Chabrillan Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Deux voix lyriques, un piano, Musique baroque revisitée, Oriane Pons et Nathalie Morazin

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Eglise Saint Pierre Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 19 05 20 lesamisdechabrillan@orange.fr

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English :

Two operatic voices, a piano, Baroque music reimagined, Oriane Pons and Nathalie Morazin

L’événement Concert Duo Dâmes Chabrillan a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme