Concert Duo Des N’Hommes The Dad & Son Cabourg
samedi 11 juillet 2026 · The Dad & Son · Cabourg
Informations pratiques
Cabourg
Concert Duo Des N’Hommes
The Dad & Son 2 Avenue de la République Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11 22:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Le Duo Des N’Hommes sera en concert à The Dad & Son le 11 juillet pour une soirée musicale en live ! Au programme, un répertoire mêlant musiques françaises et internationales.
Le Duo Des N’Hommes sera en concert à The Dad & Son le 11 juillet pour une soirée musicale en live ! Au programme, un répertoire mêlant musiques françaises et internationales. .
The Dad & Son 2 Avenue de la République Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 9 83 42 41 40
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English : Concert Duo Des N’Hommes
The Duo Des N’Hommes will be performing at The Dad & Son on 11 July for an evening of live music! The programme will feature a mix of French and international songs.
L’événement Concert Duo Des N’Hommes Cabourg a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cabourg
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