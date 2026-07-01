Concert Duo Des N’Hommes The Dad & Son Cabourg

Informations pratiques

Cabourg

Concert Duo Des N’Hommes

The Dad & Son 2 Avenue de la République Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11 22:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Le Duo Des N’Hommes sera en concert à The Dad & Son le 11 juillet pour une soirée musicale en live ! Au programme, un répertoire mêlant musiques françaises et internationales.

Le Duo Des N’Hommes sera en concert à The Dad & Son le 11 juillet pour une soirée musicale en live ! Au programme, un répertoire mêlant musiques françaises et internationales. .

The Dad & Son 2 Avenue de la République Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 9 83 42 41 40

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English : Concert Duo Des N’Hommes

The Duo Des N’Hommes will be performing at The Dad & Son on 11 July for an evening of live music! The programme will feature a mix of French and international songs.

L’événement Concert Duo Des N’Hommes Cabourg a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cabourg